Mescid-i Nebevi Kur'an-ı Kerim yarışmasına ev sahipliği yapacak

RİYAD (AA) - Medine'deki Mescid-i Nebevi, 40 yıl aradan sonra ilk kez gelecek ay Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık, Güzel Okuma ve Tefsir Yarışmasına ev sahipliği yapacak.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Nebevi'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık, Güzel Okuma ve Tefsir Yarışması, 6-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Haberde konuyla ilgili açıklamaları aktarılan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, yarışmanın, Müslüman çocuklarını Kuran-ı Kerim ezberi, tilaveti ve tefsiri konusunda teşvik amacı taşıdığını belirtti.
Bakanlığın yarışmaya katılanları ağırlamak için hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Şeyh, "Hafızlık ve tefsir", "Hafızlık", "Art arda 20 cüz ezberi" ve "5 cüz ezberi" şeklinde adlandırılan 4 bölüm bulunduğunu aktardı.
Birinci bölümde 18, ikinci bölümde 45, üçüncü bölümde 28 ve dördüncü bölümde 24 yarışmacının bulunacağını bildiren Şeyh, dördüncü bölümdeki yarışmacıların, Müslümanların azınlık halinde bulunduğu ülkelerden olduğunu kaydetti.
Yarışmaya 82 ülkeden 115 yarışmacı katılacak.
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