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Mescidi Aksa’da bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.Binlerce Müslüman, Mekke ve Medine’den sonra İslam’ın en kutsal üçüncü mekanı olan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayram namazını kıldı.

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.
Binlerce Müslüman, Mekke ve Medine’den sonra İslam’ın en kutsal üçüncü mekanı olan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayram namazını kıldı. Sabah erken saatlerinde binlerce Müslüman İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Kurban bayram namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya ulaştı.
Filistin kaynaklarına göre, Mescidi Aksa’da en az 100 bin kişi Kurban bayram namazı kıldı. İki gün önce Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa’da kılınacak Kurban bayram namazının 06.30 yerine 07.30’da kılınacağını açıklamıştı.

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