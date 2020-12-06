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  4. Mescitten sıçrayan alevler camiyi alev alev yaktı

Mescitten sıçrayan alevler camiyi alev alev yaktı

06.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin yanında bulunan ahşap mescidin yanması sonucunda alevler bir eve ve camiye sıçradı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin yanında bulunan ahşap mescidin yanması sonucunda alevler bir eve ve camiye sıçradı. Yangın sonrasında mescit ve camii kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar mahallesi Küme Evler bölgesi üzerinde bulunan, ahşap bir mescitte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının büyümesiyle alevler mescidin hemen yanında bulunan bir eve ve Hz. Ömer Camii’ye sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Alevlerin daha da büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yangının paniğiyle mahalleli sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar alevleri söndürebilmek için itfaiye ekiplerine yardım etti.

“Beraber elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık”
Ahşap mescitten alevlerin evine sıçramasıyla hemen koşup söndürmeye çalıştıklarını söyleyen Ersin Civan isimli bir vatandaş, “Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yangının neden çıktığı belirsiz. Biz de evimizden koştuk, elimizden geldiğince söndürmeye çalışıyoruz. İlk başta biz söndürmeye çalıştık. Daha sonra aradılar, sağ olsunlar itfaiyemiz geldi. Beraber elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık” dedi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında cami ve ahşap mescit tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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