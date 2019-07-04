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Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine aileleriyle gelen mevsimlik işçiler, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde elde ettikleri meşe odunlarını bir ay boyunca yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor.Doğu ve Güneydoğu ile çevre illerden Yozgat’ın Çayıralan ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ilçedeki meşe ağacı ormanından topladıkları odunları yakıp her yıl yüzlerce ton mangal kömürü üretiyor.

Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine aileleriyle gelen mevsimlik işçiler, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde elde ettikleri meşe odunlarını bir ay boyunca yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor.
Doğu ve Güneydoğu ile çevre illerden Yozgat’ın Çayıralan ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ilçedeki meşe ağacı ormanından topladıkları odunları yakıp her yıl yüzlerce ton mangal kömürü üretiyor. Her yıl nisan ayında ilçeye gelen işçiler, kasım ayına kadar ekmek mücadelelerine devam ediyor. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan mangal kömürü için saman ve toprakla örtülü ‘torluk’ isimli ocak kuruluyor. Ocakta meşe odunu yakılarak kömür haline getiriliyor. İşçilerin bin bir meşakkatle ürettikleri mangal kömürü, daha sonra kamyonlara yüklenerek Antalya, Adana, Gaziantep ve İç Anadolu Bölgesi’nin birçok iline gönderiliyor.
Çayıralan’da kurulan kömür üretim tesisinde 7 ailenin çalıştığını söyleyen işletme sahibi Abdülhamit Dinç, “Burada 7 aile çalışıyor. 5-6 ay Yozgat’a meşe kömürü üretmek için mevsimlik işçiler geliyor. Bir sezonda belirlenen bölgelerde 150 ton civarı meşe odunu toplanıyor. Yılda 150 tondan 35-40 ton meşe kömürü elde ediyoruz. Bir işçinin maliyeti 100-150 TL arasında değişiyor. Mazot ve ulaşım maliyetimiz çok yüksek. Orman köylüsünün kestiği odunları ihale ile alıyoruz. Bunları ’torluk’ adı verilen bir istifleme şekliyle istifleyip, odunların üzerini saman ve kum ile örtüyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz içten içe yanıyor. Bazı geceler torluklar patlıyor. O yüzden bir tehlike oluşmasın diye gece nöbet tutuyoruz. Sonra torluğu bozup içindeki kömürleri çuvallara doldurup toptancılara satıyoruz. Bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık, bir hafta içerisinde bacaları ateşleyeceğiz" dedi.

Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor

Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor

Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor

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