"Mesele, kesinleşen hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Elbette Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararların, seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde 'kesinleşen' bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hukuki süreci yakından izlediklerini belirterek, seçimlerden önce özellikle sosyal medyada yürütülen "sahte seçmen" iddialarının sandığın güvenilirliğini zedeleyeceğini söylediklerini, tüm siyasi partileri, kanunun kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye ve varsa bir itirazları, delilleriyle birlikte seçim kurullarına bildirmeye davet ettiklerini anımsattı.

Bugün, siyasi partilerin temsilcilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin yaptıkları açıklamaları dikkatle dinlediklerini aktaran bildirerek, Feyzioğlu, "Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Elbette Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararların seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde 'kesinleşen' bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır." ifadesini kullandı.