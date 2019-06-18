"Mesele sadece iki partinin adaylarının seçimi değildir"

31 Mart'ta BBP'nin, kimin ne yaptığına bakmaksızın, kendi fikir ve misyonuna uygun bir strateji oluşturarak seçime katıldığını aktaran Mustafa Destici, Cumhur İttifakı için kritik olan seçim bölgelerinde aday çıkarmadıklarını hatırlatarak, "Bunu da kimseyle bir pazarlık içinde olmadan yaptık." dedi.

Mursi'nin ölmesiyle dava ve mücadelenin sona ermeyeceğini ifade eden Destici, "Elbette ki dünyanın her yanında olduğu gibi Mısır'da da mazlumlarla zalimin, hak ile batılın mücadelesi devam edecek ve sonunda zafer inananların ve hakkın olacaktır." dedi.

BBP'nin Doğu ve Güneydoğu'da tabanı yüksek olan bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Destici, "Sırf 3-5 oy ya da belediye daha fazla kazanalım hırsıyla hareket etmedik. Önce devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali hassasiyetiyle hareket ettik. HDP'nin kazanma ihtimalinin olmadığı yerlerde aday çıkardık. Çünkü bu ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için gerekliydi. Onların, kayyum atanan yerlerde bir daha kazanmamaları gerekiyordu. Biz bu hassasiyeti ortaya koyduk. Başkaları koydu mu? Koymadı. Hatta gittiler onlarda örtülü ya da açık iş birliği yaptılar." değerlendirmesini yaptı.

Milletin tüm yaşananları gördüğüne inandığını kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum ki 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek olan seçimlerinde bunun bir karşılığı mutlaka olacaktır. Milletimiz; devletinin varlığı, ülkesinin bütünlüğü, milletinin istiklali ve istikbali yanında duranlarla, terör örgütlerinin desteklediği adaylar arasındaki farkı sandıkta ortaya koyacaktır. Daha doğrusu koymalıdır. Çünkü milletin ve İstanbul'un seçmeninin; vatanını, milletini, devletini seven seçmenin omzunda böyle bir sorumluluk vardır. Biz büyük resme bakarak karar vermekle yükümlüyüz. Mesele, sadece iki kişinin seçimi, iki partinin adaylarının seçimi değildir. Mesele, Türkiye'de yerli, milli, tam bağımsız bir ülke hayaliyle birlikte kardeş ve soydaş coğrafyalardaki mazlumların da mazlumiyetine son vermek için mücadeleyi sürdüren milliyetçi ve maneviyatçıların oluşturduğu Cumhur İttifakı'yla, maalesef ve maalesef terör örgütlerinin, siyonist ve emperyalistlerin desteklediği aday arasında bir seçimdir. Meseleye böyle bakıp değerlendirmek ve 23 Haziran'da da buna göre karar vermek gerekmektedir."

İstanbul seçmeninin bu hassasiyetlerle 23 Haziran'da sandığa gitmesi gerektiğini kaydeden Destici, sözlerini, "Geçmiş seçimde gitmeyen ama bizimle aynı hassasiyetleri taşıyan seçmenin bu sefer sandığa gideceğini ve aynı Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da Cumhur İttifakı'nın zaferiyle seçimin sonuçlanacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

