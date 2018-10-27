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"Meselemiz resepsiyonlar değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Meselemiz resepsiyonlar, kutlamalar veya tenkitler değil, ülkenin problemlerinin, dertlerinin çözümü. Bununla ekonomi düzelecekse İstanbul'a değil, isterse Londra'ya, Amerika'ya götürsünler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılacak olmasına ilişkin, "Meselemiz resepsiyonlar, kutlamalar veya tenkitler değil, ülkenin problemlerinin, dertlerinin çözümü. Bununla ekonomi düzelecekse İstanbul'a deği,l isterse Londra'ya, Amerika'ya götürsünler." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin ilçe başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin en büyük sorununun "yönetilememe" olduğunu öne sürdü.

Yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Karamollaoğlu, teşkilatların, kazanacak bir aday bulmak zorunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Adaylarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz içinde bulunduğumuz toplumun en itibar gören insanları olacak. Bizim partimizin üyesi olmayabilir. Bu adayların içinde en az yüzde 30, 35'i kadın olacak. Bu mahalli seçimler bizim tahminimizden daha büyük önem taşımaktadır. Bu iktidara bir ihtar olacaktır, doğru karar verilir ve doğru anlayışlar iş başına getirilirse."

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, "29 Ekim resepsiyonuna katılacak mısınız" sorusu üzerine, "Şu anda kesin bir şey yok. Programlarımıza bakmamız lazım. İstanbul için bir hazırlık yapmadık." yanıtını verdi.

Resepsiyonunun İstanbul'da olmasına ilişkin soru üzerine de Karamollaoğlu, "Meselemiz resepsiyonlar, kutlamalar veya tenkitler değil, ülkenin problemlerinin, dertlerinin çözümü. Bununla ekonomi düzelecekse İstanbul'a değil, isterse Londra'ya, Amerika'ya götürsünler. Meselelerimizle ilgilenmeli, çözüm arayıp, bulmalıyız. Çözüm oradadır zannediyorum, merasimin nerede yapılacağında değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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