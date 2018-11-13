Hem geniş bir alana sahip, hem de gün içinde farklı kişilerin WiFi’a bağlandığı okul, otel, hastane gibi işletmeler için her noktada, kesintisiz ve güvenli internet gerekiyor.

İster kapalı ister açık alanda her noktaya WiFi sinyallerinin ulaşması için bu tür işletmeler erişim noktası (access point) ürünleri kullanmak durumunda. Erişim noktalarının her yere kolayca kurulması, kolay yönetilmesi ve güvenli olması en önemli tercih nedenleri arasında. TP-Link bu tür işletmeler için özel geliştirdiği EAP serisi erişim noktaları tüm bu özelliklere sahip. Üstelik şimdi yenilenen EAP225 serisi, Mesh teknolojisi ile donatılmış durumda.

Mesh teknolojisi sayesinde bir erişim noktası merkez görevi görüyor ve diğer erişim noktaları ondan aldığı sinyallerle adeta bir WiFi zinciri oluşturuyor. Bu sayede kablo olmaksızın her yere erişim noktası kurulabiliyor.

Erişim noktalarının kurulumunu kolaylaştıran ve hızlandıran Mesh teknolojisi, aynı zamanda kesintisiz ve duraklamasız bir WiFi bağlantısı oluşturmayı sağlıyor. WiFi’a bağlanan kullanıcılar bir erişim noktasının herhangi bir nedenle ağdan kopması ya da kullanıcının o erişim noktasının kapsama alanından çıkması durumunda otomatik olarak diğer erişim noktasına yönlendiriliyor ve WiFi bağlantısı hiç kesilmemiş oluyor.