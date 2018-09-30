Meşhed halkı, gıda stoğu yapıyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın Meşhed kentinde halk, "bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu" gerekçesiyle gıda stoğu yapıyor.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Meşhed Zabıta Müdürü Emir Dildari, halkın son günlerde ihtiyaç fazlası alışveriş yaptığını söyledi.
-"Halk, alışverişe hücum ediyor"
Dildari, "Eğer Meşhed'deki bazı alışveriş merkezlerine bakarsanız halkın ihtiyacından fazla alışverişe hücum ettiğini görürsünüz." dedi.
Söz konusu olayın arz talep dengesini bozduğunu belirten Dildari, halkın, bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu haberlerinden endişelendiği için evlerinde stok yaptığını ifade etti.
Dildari, marketlerde her türlü ürünün bulunduğunu öne sürdü.
İran'da mart ayından bu yana dolar kurunun yaklaşık 4 kat artması, kamyoncuların kontak kapatması ve ABD'nin Kasım ayında petrol ihracatına getireceği yaptırımlar ürünlere astronomik zamların gelmesine ve ekonomik krizin derinleşmesine sebep oldu. Bununla birlikte bazı ürünlerin karaborsaya düşmesi halkı marketlerden stok yapmaya yönlendiriyor.
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