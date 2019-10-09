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Meşhur Balkan tulumbacısı 23 yıllık başarısını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde 23 yıldır Balkan tulumbası ve dondurması ile ünlenen Abdulkadir Tahiroğlu başarılarının sırrını anlattı.Makedonya’nın Gostivar şehrinden Eyüpsultan’a 1988 senesinde göç eden Üzeyir Tahiroğlu tarafından 1996 senesinde açılan dükkan, oğlu Abdulkadir Tahiroğlu ve yeğeni Süleyman Biçer tarafından işletiliyor.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde 23 yıldır Balkan tulumbası ve dondurması ile ünlenen Abdulkadir Tahiroğlu başarılarının sırrını anlattı.
Makedonya’nın Gostivar şehrinden Eyüpsultan’a 1988 senesinde göç eden Üzeyir Tahiroğlu tarafından 1996 senesinde açılan dükkan, oğlu Abdulkadir Tahiroğlu ve yeğeni Süleyman Biçer tarafından işletiliyor. Babasının 15 yaşındayken Makedonya’da tulumba tatlısı ve dondurma yaptığını söyleyen Abdulkadir Tahiroğlu, başarılarının sırrını Eyüpsultan Postası’na anlattı. Tahiroğlu konuşmasında, "Babam Makedonya’da yaşarken uzun yıllar tulumba tatlısı ve dondurma yaptı, daha sonra bir dönem devlet memuru olarak çalıştı. İstanbul’a göç ettikten sonra bu işi yapmak hep aklımızda vardı ama maddi imkanlardan dolayı uzunca bir süre kısmet olmadı. Daha sonra Allah kısmet etti ve 1996 senesinde bu dükkanı açtık. Burada bizden öncede tulumbacılar vardı ama Balkan Tulumbasının ilk biz yaptık ondan sonrada zaten meşhur oldu" dedi.

"Satılmayan tulumbaları ise kurslara veriyoruz"
İstanbul başta olmak üzere şehir dışından da insanların Balkan tulumbasını tatmaya geldiğini belirten Tahiroğlu, “Bizim dükkandan her sabah 07.30 ile 08.30 arası tulumba çıkar. Sabah namazından sonra gelir dükkanı açarım. Bizim tulumbanın en büyük özelliği günlük ve hafif olmasıdır. Tulumbayı günlük olarak satarız, ertesi güne bırakmayız. İşin durumuna göre yenisini yaparız. Satılmayan tulumbaları ise kurslara veriyoruz. Kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Glikoz kullanırsanız o tulumba üç gün bozulmaz. Eğer yediğiniz tulumba midenizi yakıyorsa onda glikoz kullanılmıştır. Bir de fiyatımız çok uygundur. Mecbur kalmadıkça da zam yapmıyoruz. Kargo ile göndermemiz için de çok talep var ama tulumba hamurlaştığı için o işe hiç girmedik” dedi.

“Alibeyköy’den başka bir yerde şubemiz yoktur”
İlgi görmesine rağmen 23 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini ve şube açmayı hiç düşünmediklerini sözlerine ekleyen Abdulkadir Tahiroğlu "Biz ismimizi tescil ettirdik ama hala kullananlar var. Bizim Alibeyköy’den başka bir yerde şubemiz yoktur. Şube açmamız için çok teklif geldi ama babamla ben ilk günden beri başka yerde şube açmayı hiç düşünmedik. Biz bir dükkanla zor uğraşıyoruz diğerleriyle nasıl uğraşalım. Öyle dedikleri gibi tonlarca tulumba satmıyoruz. Zaten istesek de satamayız, o kadar büyük kapasitemiz yok. Bir de aynı tadı korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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