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  4. Meşhur olduğunu iddia etti, ceza yemekten kurtulamadı! "Sanatçı adam çekme"

Meşhur olduğunu iddia etti, ceza yemekten kurtulamadı! "Sanatçı adam çekme"

10.08.2024 07:57
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 07:57
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Aksaray'da polis aracına çarpmak üzere olan bir araç ekipler tarafından kontrol edilince alkollü çıktı. Düğün müzisyeni olduğu belirtilen şahıs meşhur olduğunu iddia ederek basın mensuplarının kendini çekmemesini istedi. Yanındaki arkadaşı, "Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme" diyerek tepki gösterdi.

Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen “Asla unutma beni” diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

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EKİPLER DE ŞAŞIRDI

Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sokaklarında bekçilerle birlikte devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kurtuluş Caddesine çıkmak üzereyken 68 ABA 892 plakalı minibüs polis aracına çarpmaya ramak kala durdu. Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi (26) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi.

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ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri sürücü R.Y.'yi alkol kontrolünden geçirirken, sürücü 0.93 promil alkollü çıktı.

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MEŞHUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, “Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor” dedi.

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"SANATÇI ADAM, ÇEKME"

Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, “Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme” diye basın mensuplarının üzerine yürüdü. Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. (İHA)

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, “Asla unutma beni” diyerek tehdit etti.

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Aksaray Ehliyet
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