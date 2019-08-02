HABER

Meşhur Yakacık Karpuzunun hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Niğde?nin Altunhisar İlçesinde yetişen aroması ve lezzeti farklı olan ?Yakacık karpuzununö hasadı başladı.

Niğde?nin Altunhisar İlçesinde yetişen aroması ve lezzeti farklı olan ?Yakacık karpuzununö hasadı başladı.
İlçede 3 bin dekarda ekili olan karpuzda üreticiler ilaç kullanmadan organik olarak yetiştiriyor. Türkiye?nin çeşitli illerine gönderilen karpuz kilosu 50 kuruştan alıcı buluyor.
Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak ?Bu karpuzlar yöremizde organik olarak yetiştirilmektedir. Yıllardır ekilen aroması ve lezzeti farklı olan bu karpuzların hasadına yeni başladık. Orijinal karpuzdur. Organik gübre ile yetiştirilmiştirö dedi. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik ise ?Niğde?nin küçük ama tarımda parlayan yıldızı Altunhisar ilçemizin patatesten sonra karpuz hasadı başladı. Karpuzumuz organiktir. Doğaldır kapak aşısı yoktur. Lezzeti güzeldir. Yakacık karpuzunu Türkiye?de de bilirler. Meşhur bir karpuzdur. Pazarcı ve esnaf arkadaşları bu lezzeti görmeleri için davet ediyorum. Çiftçi bunu şimdi 50 kuruşa satıyor. Maliyetleri biraz yüksek. Fiyatların yükselmesini istiyoruz ama bizim elimizde olan bir durum değil. İnşallah fiyatlar yükselirö şeklinde konuştu.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındıYaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı
Bıçaklar bayrama hazırlanıyorBıçaklar bayrama hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.