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Meşhur zayıflama ilacını kullanınca hastanelik oldu! "Tekrar kullanmaktansa ölmeyi tercih ederim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 14:41
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Son dönemde dünyada ünlüler arasında yaygın olan zayıflama ilacı yine gündemde. Aslında Tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ilaç ünlüler arasında zayıflamak için kullanılıyor. İlacı kullanan Model Lottie Moss hastanelik oldu.

Meşhur zayıflama ilacını kullanınca hastanelik oldu! "Tekrar kullanmaktansa ölmeyi tercih ederim"

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss’un kendisi gibi modellik yapan kardeşi Lottie Moss hastanelik oldu. Modelin hastanelik olma sebebi ünlüler arasında yaygın olan bir ilaç...

Tip 2 diyabet hastası yetişkinlerin tedavisinde kullanılan ve kilo verme sürecinde de oldukça etkili olduğu iddia edilen bu ilacı kullanan model zayıf olmasına rağmen bilinçsizce iğneyi kullandı ve ölümden döndü.

26 yaşındaki model, iki hafta boyunca yüksek dozda kilo verme ilacı kullandıktan sonra hastaneye acil olarak kaldırıldığı sırada nöbet geçirdi ve şiddetli bir şekilde hastalandı.

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"ALMAYIN BUNA DEĞMEZ"

Son dönemde yaygın olan ilacı kullanmayı düşünenlere bir uyarı niteliğindeki deneyimlerini anlatan Moss, ilacı ciddi anlamda "tehlikeli" olarak niteledi.

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"Dream On" adlı podcast'inde konuşan model, "Keşke almadan önce bilseydim dediğim küçük şeyler bunlar. Ama aldım, bacağıma enjekte ettim ve bu hayatımda verdiğim en kötü karardı. Bu herkes için bir uyarı. Lütfen, almayı düşünüyorsanız almayın, buna değmez." dedi.

Model ayrıca "Tekrar kullanmaktansa ölmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

OnlyFans yıldızı, ilacı kullandıktan sonra kusma, şiddetli susuzluk, solgunluk, aşırı kilo kaybı ve yüz-el kasılması gibi ciddi yan etkiler yaşadığını anlattı.

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Lottie Moss
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