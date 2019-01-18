MESİAD Yılın İş İnsanları Ödül Töreni

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Kim Türkiye için 'Ben varım' diyorsa biz de onlarla beraberiz. Yeter ki ülkemiz büyüsün, milletimizin refah ve huzuru artsın, insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza iş ve aş kapıları açılsın." dedi.

Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yılın İş İnsanları Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, derneğe, kente ve bölgenin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başarının, iltifat buldukça değerleneceğini belirten Elvan, ödül alan firmaları tebrik ederek, başarılar diledi.

Elvan, ülkeye değer katan, üreten, istihdam sağlayan tüm firmaların her zaman arkasında olduklarını vurgulayarak, "Kim Türkiye için 'Ben varım' diyorsa biz de onlarla beraberiz. Yeter ki ülkemiz büyüsün, milletimizin refah ve huzuru artsın, insanlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza iş ve aş kapıları açılsın." diye konuştu.

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunun altını çizen Elvan, Türkiye'nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için yönelinmesi gerken alanın dijital dönüşüm olduğunu belirtti.