Mesir çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Mesir çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Mesir macunu, Manisa ilinden çıkmış ve ülkemizde çokça tüketilen bir yiyecektir. Bilinen birçok faydası vardır ve geniş çaplı bir tüketim alanına sahiptir. Mesir macunu, Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır. İlk olarak Merkez Efendi tarafından yapılan bu macun tam 41 adet baharatla yapılmaktadır. Bu baharatlarla üretilen çaya da mesir çayı denmektedir. Mesir çayı faydaları da macunu gibi oldukça fazladır. Peki, mesir çayı ne işe yarar?

Mesir çayı neye iyi gelir?

Mesir macunu ülkemizde çok bilinir ve çok tercih edilir. İçerisinde bulunan 41 adet baharatın her birinin faydası oldukça fazladır. Bu baharatlardan elde edilen çayın da bünyeye birçok olumlu etkisi bulunur. Mesir çayı faydaları şu şekildedir:

Mesirin en bilinen özelliği afrodizyak etkisi olmasıdır.

İçerisinde bulunan baharatların detoks etkisi oluşturması vücudun arınmasında etkilidir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Özellikle kış aylarında yaşanan grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir ilaç olarak kullanılır.

İdrar yollarına iyi geldiği bilinen mesir çayı idrara çıkmakta zorluk yaşayanlar tarafından tercih edilir.

Enerji sağladığı için bünyeyi dinç tutmaya yardımcı olur.

İçerisindeki baharatlardan bazılarının ağrı kesici özelliği bulunur.

Öksürüğe karşı da kullanılabilen mesir çayının balgam söktürücü özelliği bulunur.

Cilde de iyi gelen bu çay egzama gibi deri rahatsızlıklarına karşı da kullanılır.

Romatizma ve eklem problemlerinde etkili olur.

Barındırdığı baharatlarda kan temizleyici özellikler bulunur.

Hemoroid problemi olanlar da alternatif bir yöntem olarak kullanılır.

Mesir çayı birçok olumlu etkiye sahip olsa da sık kullanımdan kaçınılmalıdır. İçerisinde bulunan baharatların aşırı tüketimi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle şeker hastalarının kullanırken dikkatli olması gerekir. Mesir çayını tüketmeden önce bir uzmana danışmak daha iyi olacaktır.

Mesir çayı nasıl yapılır?

Mesir macunu çok bilinir ve sıklıkla tüketilir. Baharatların karışımıyla elde edilen mesir macunundaki bu baharatların kullanılmasıyla elde edilen mesir çayında farklı olarak şeker bulunmaz. İçerisinde bulunan baharatların birçoğu az bilinir. Mesir çayının içerisinde yer alan ve mesir çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Tarçın

Anason

Hardal

Zencefil

Safran

Kişniş

Sakız

Karabiber

Kakule

Aynı zamanda içerisinde çöpçini, tiryak, günbalı ve raziyene gibi az bilinen birçok baharatı daha bulundurur. Mesir çayını diğer bitki çaylarından ayıran nokta ise tek bir bitkiyle yapılmadığı için evde hazırlamanın mümkün olmamasıdır. Baharatların karışımıyla özel olarak hazırlanan mesir çayı hazır olarak tüketilebilir. Toz olarak da bulunan mesir çayı hazır poşet çay olarak da temin edilebilir.

Mesir çayı nasıl demlenir?

Poşet çay olarak temin edilebilen mesir çayının demlenmesi de diğer çaylarla aynıdır. Mesir çayı tarifi için poşet çay olarak kullanmak daha uygun olacaktır. Kaynatılan suya bırakılan bir adet mesir çayı demlenmeye bırakılır ve biraz ılıdıktan sonra içilir. Mesir çayının aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Mesir çayı çok fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Çok çeşitli baharatlar bulunduğu için midede rahatsızlıklara ve özellikle ekşimeye sebebiyet verebilir.

Mesir çayı zayıflatır mı?

Mesir macunu oldukça enerji veren ve kalorisi yüksek bir besindir. Mesir çayının da içerisindeki baharatlar, vücuda enerji kazandırmak için kullanılabilir. Mesir macunundan farklı olarak çayında şeker bulunmadığı için kilo problemlerine yol açmaz. Fakat kilo vermede kullanılması pek tercih edilmez. İçerisinde kilo verme sürecinde yardımcı olacak baharatlar bulunsa da mesir çayı tam olarak zayıflama etkili değildir.

Mesir çayı adet söktürür mü?

Bunun yanında mesir çayı adet söktürür mü sorusu da sıklıkla sorulabilir. Fazla baharat tüketimi regl dönemlerinde sıkıntı oluşturabileceği için adet söktürmede pek etkili değildir ve aksine fazla tüketiminde regl döngüsünde gecikmelere yol açabilir. Bu sebeple devamlı kullanmadan önce gerekli bilgiler alınmalıdır. Özellikle hamilelerin, ilaç kullananların ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları tavsiye edilir.