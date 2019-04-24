Mesir festivalinde kortej yürüyüşü

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bu yıl 479'ncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, Hükümet Konağı önünden başladı. Sekiz Eylül Caddesi üzerinden Malta Parkı'na kadar süren yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Bilal Demir, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter Takımı'nın eşlik ettiği kortejde, Bulgaristan, İrlanda, Rusya, Sri Lanka, Ukrayna, Hindistan, Endonezya'dan gelen dans toplulukları da yer aldı. Ayrıca Manisa Senfoni Orkestrası yürüyüş boyunca oyun havaları çaldı. Protokol üyeleri başta olmak üzere kortejde bulunanlar, güzergah üzerindeki halkı selamladı.

