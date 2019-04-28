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Mesir macunu 479. kez saçıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, mesir saçım töreniyle sona erdi - Alandakiler, 45 noktadan saçılan 6 ton mesirden alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı

MANİSA (AA) - UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, 6 ton mesir saçıldı.

Festival kapsamında cadde ve sokakları süslenen kentte kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'da mehter marşları eşliğinde başladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bazı milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve yabancı delegasyonun da katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı.

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler, kortejde en önde yer aldı.

Yürüyüşe katılan halk oyunları ekipleri de yöresel danslardan örnekler sergiledi.

Protokoldekiler, festival için bestelenen "Eller Havaya, Eller Şifaya" şarkısı eşliğinde katılımcıları selamladı. Kortej yürüyüşü, Sultan Camisi'nde sona erdi.

- 6 ton mesir macunu saçıldı

Öğle ezanının okunmasının ardından temsili Osmanlı padişahları, katılımcıları selamladı.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Geleneksel mesir saçımı, temsili Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 29 evin çatı ve balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende, alandakiler mesir kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

- Mesirin tarihçesi

Manisa'da 479 yıldır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur."

Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu, halktan, iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep gördü.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.

Mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.

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