Mesir macunu 479. kez saçıldı

Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler, kortejde en önde yer aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bazı milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve yabancı delegasyonun da katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı.

MANİSA (AA) - UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, 6 ton mesir saçıldı.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Geleneksel mesir saçımı, temsili Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 29 evin çatı ve balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende, alandakiler mesir kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

- Mesirin tarihçesi

Manisa'da 479 yıldır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur."