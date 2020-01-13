Mesir macunu Nisan'da 480'nci kez saçılacak

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesi Vali Ahmet Deniz başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Cihad Taysi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Mesir Komitesi üyeleri de katıldı. Toplantıda bu yıl 14-19 Nisan arasında kutlanacak olan festivalde Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 7 ton mesir macunu saçılacağı belirtildi.

53 ÜLKEYE DAVET

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçen yıl düzenlenen festivalle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından konuşan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 7 ton mesir macunu saçılacağını belirtti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, festival için ciddi emek, zaman ve para harcandığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yaklaşık 5 asırdır kutlanan festivale pek çok ülkenin davet edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu güzide festivalimizin başlangıcını Nevruz Bayramı olan 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile birlikte Mesir Karma törenimizi yaparak gerçekleştireceğiz. 14-19 Nisan'da dolu dolu içeriğiyle Valiliğimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi organize edeceğiz. Köklü festivalimize 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşmamız bulunan şehirlerin temsilcilerini, büyükelçi ve konsolosları da davet ediyoruz."

Vali Ahmet Deniz de festivalin Manisa'nın tanıtılmasına önemli katkısı olduğunu belirterek, "Bu yıl hep beraber belediyelerimizin, derneğimizin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, özellikle de sivil toplum kuruluşlarının bu etkinliğimize aktif bir şekilde katılımını arzuluyorum. Bunun için özel bir çabamız da olacak. Şehrimizin tanıtılması hepimizin görevi ve hepimizin çaba göstermesi lazım" diye konuştu.

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