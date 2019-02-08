Mesire alanı magandaları pes dedirtti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından yapılan mesire alanı magandaların saldırısıyla kullanılamaz hale geldi. Mangalları parçalayıp bayrak direklerine silahla ateş eden kimliği belirsiz kişiler oturma gruplarını da kullanılamaz hale getirdi.

Avasun Belinde Manavgat Belediyesi tarafından yaptırılan Mustafa Gök Seyir Terası’nda oturma grupları kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılırken, bayrak direğinin hedef tahtası haline gelmesi tepkilere neden oldu. Manavgat Belediyesi tarafından merhum emekli öğretmen Mustafa Gök anısına yaptırılan ve piknik yapmak isteyen vatandaşların akınına uğrayan seyir terasının önünde bulunan bayrak direkleri magandalar tarafından hedef tahtası olarak kullandı.

Manavgat Belediyesi Mustafa Gök Seyir Terasında vatandaşların mangal yapıp oturması için her türlü ayrıntı düşünülmesine rağmen kimliği belirsiz kişiler, terasın yanında bulunan mangalları parçalayarak oturma gruplarına zarar verdi, çatıya, tabelalara ve bayrak direklerine silahla ateş açarak delik deşik etti. Olaya büyük tepki gösteren vatandaşlar halkın kullanımı için yapılan böylesine güzel bir yere zarar vermeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek bunu yapanların biran evvel bulunmasını istedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, milli servet olan alanın düzenli olarak bakımının yapıldığını, kullanan vatandaşların da duyarlı olmasını beklediklerini söyledi.

