Mesire alanında cesedi bulunan emlakçı, kan davasına kurban gitmiş

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, mesire alanında başından vurularak, öldürülmüş bulunan Gazi Gül'ün (36), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Gül'ün katil zanlısı olayda kullandığı tabancayla birlikte evinde yakalandı. Emlakçı Gazi Gül, pazar günü Gazihan Dede Mesire Alanı'nda otomobili içinde öldürülmüş olarak bulundu. 2 çocuk babasının göğüs ve başına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Katil zanlısını belirlemek için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gül ailesinin 2007 yılında 2 kişinin öldüğü kavganın ardından Aslan ailesi ile kan davası yaşamaya başladığını tespit etti. Jandarma olay günü Aslan ailesinden Hüseyin Aslan'ın da mesire alanında olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aslan'ın Sümerevler Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı. Hüseyin Aslan, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinde, kan davalı olduğu Gazi Gül'ü tesadüfen karşılaşmaları üzerine öldürdüğünü anlatan Hüseyin Aslan, geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

