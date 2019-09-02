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Mesire alanında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Isparta’da 30 Ağustos gecesi mesire alanında cesedi bulunan 18 yaşındaki gencin, ilk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.Edinilen bilgiye göre, Isparta merkezdeki Gökçay Mesireliği’ndeki yeşil alanda 30 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında hareketsiz şekilde bir gencin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Mesire alanında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni ortaya çıktı

Isparta’da 30 Ağustos gecesi mesire alanında cesedi bulunan 18 yaşındaki gencin, ilk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta merkezdeki Gökçay Mesireliği’ndeki yeşil alanda 30 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında hareketsiz şekilde bir gencin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan gencin öldüğü belirlendi. Polis yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Mehmet Ali Kara’ya ait olduğunu belirledi. Talihsiz gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.
Yapılan ilk incelemeler sonucunda, vücudunda darp ve cebir izi bulunmadığı belirtilen Kara’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

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