HABER

Mesire alanında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında, Nevzat A.'nın (27) başına poşet geçirilmiş haldeki cesedi bulundu. Yanında bulunan tüpten çakmak gazı soluduğu sanılan Nevzat A.'nın cesedinin donmuş olmasından akşam saatlerinde yaşamı yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Mesire alanında ölü bulundu

Ramazan ÇETİN- Denizli TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında, Nevzat A.'nın (27) başına poşet geçirilmiş haldeki cesedi bulundu. Yanında bulunan tüpten çakmak gazı soluduğu sanılan Nevzat A.'nın cesedinin donmuş olmasından akşam saatlerinde yaşamı yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Çamlık Mesireliği Hayvanat Bahçesi arkasındaki ormanlık alana top oynamaya gidenler, yerde başına poşet geçirilmiş erkek cesedi ile karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yarası bulunmayan kişinin, yanında bir de çakmak gazı dolum tüpü buldu. Polis, çakmak gazı soluyarak yaşamını yitirdiği sanılan gencin, cesedinin donmuş olması nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirmiş olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin Nevzat A.'ya ait olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Mesire alanında ölü bulunduMesire alanında ölü bulunduMesire alanında ölü bulundu

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölüKamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel olduTürkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.