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Mesire alanında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, 18 yaşındaki Mehmet Ali Kara'nın, mesire alanında cansız bedeni bulundu.

Mesire alanında ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, 18 yaşındaki Mehmet Ali Kara'nın, mesire alanında cansız bedeni bulundu.
Kent merkezindeki Gökçay Mesire Alanı'nda, dün gece, bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Mehmet Ali Kara'ya ait olduğu tespit edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Ali Kara'nın cansız bedeni otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Mehmet Ali Kara'nın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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