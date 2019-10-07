HABER

Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi.

Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- Yeniden

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce, bankadan para çekmek için evden çıkıp, kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Helvacı'nın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı ve geri dönmedi. Durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.
BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, dün saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. Yapılan incelemede başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüpheli S.I.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Mesire alanındaki ceset, 'bankaya' diye çıkıp kaybolan kadına ait çıktı- Yeniden

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıpÇeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp
Bursa’da AVM’de çıkan yangın korkuttuBursa’da AVM’de çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.