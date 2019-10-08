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Mesire alanındaki cinayetin para yüzünden işlendiği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar’da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı. Kadının para mevzusu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunduktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, kadının başına aldığı darbe ile öldürüldüğü tespit edilirken cesedin Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Huriye Helvacı’ya (53) ait olduğu öğrenildi.
Harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen Seydi I.’yı (46) gözaltına aldı. Şüpheli Seydi I.’nın Helvacı ile arasında para mevzusundan dolayı tartıştığı, olayın büyümesinden sonra başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin şüpheli Seydi I., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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