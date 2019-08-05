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Mesire alanlarında unutulan malzemelerin sahipleri aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da mesire alanlarında unutulan kredi kartı, para, satır, bilgisayar ekranı ve cep telefonu gibi yüzlerce malzeme sergilendi.

Mesire alanlarında unutulan malzemelerin sahipleri aranıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da mesire alanlarında unutulan kredi kartı, para, satır, bilgisayar ekranı ve cep telefonu gibi yüzlerce malzeme sergilendi. Malzemelerin sahipleri aranıyor.
Kentte bulunan Cip ve Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanları ile Kültür Park'a serinlemek için gidenlerin kaybettiği malzemeler sergilendi. Aralarında cep telefonu, kredi kartı, para, gözlük ve satır gibi onlarca malzemenin sahipleri aranıyor. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları istendi. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyaların, sahiplerine tutanakla teslim edileceği bildirildi.

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Mesire alanlarında unutulan malzemelerin sahipleri aranıyor

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