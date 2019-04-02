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Mesirelikte uyuşturucu baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Isparta’daki mesirelik alanda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Ayazmana Mesireliği’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Isparta’daki mesirelik alanda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Ayazmana Mesireliği’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen hususi otomobilde bulunan M.N, S.K. ve M.E.Y. isimli şüpheliler yakalanırken yapılan aramalarda 0.16 eroin maddesi, 117 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Narkotik polisi yakalanan 3 şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaptı.

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