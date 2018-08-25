"Mesken tapusu" almayan müteahhit su faturasına ortak olacak

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Tüketici Mahkemesi, "mesken tapusu" olarak bilinen kat mülkiyeti tapusunu almadan daire satan müteahhitin, inşaat aboneliği dolayısıyla daireye iki kat fazla gelen su faturasının yarısını ödemesini kararlaştırdı.

Kayseri'de bir daire sahibi, 2014'te satın aldığı dairenin kat mülkiyeti tapusu olmadığı için 2017 yılına kadar su faturası bedelini iki kat tarifeli inşaat aboneliği üzerinden ödedi. Maddi kaybın müteahhit tarafından giderilmesini isteyen vatandaş, Talas Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu.

Tüketiciyi haklı bulan hakem heyeti, kat mülkiyeti alınıncaya kadar su faturası olarak ödenen bin 740 liranın yarısının müteahhitten tahsiline karar verdi.

Müteahhidin kararı taşıdığı Tüketici Mahkemesi de tüketiciyi haklı bularak faturanın yarısı olan 780 liranın müteahhit tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de yapılan binaların neredeyse yarısının mesken ruhsatının olmadığını söyledi.