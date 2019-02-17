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Mesleğe adanmış yarım asırlık ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Türk siyasetinin önemli isimleri ve sanatçılar için ürettiği ayakkabılarla tanınan Ankara'nın emektar kunduracılarından 81 yaşındaki Nurettin Cebeci, mesleğini tutkuyla yapmaya devam ediyor - Eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve sanatçı Zeki Müren ile anılarını unutamayan Cebeci, eskisi kadar işi olmadığından boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor - Nurettin Cebeci: - "Günümüzde el yapımı ayakkabılar eskisi kadar rağbet görmüyor. Son yıllarda buraya gelenler ayakkabı almaktan çok vitrindeki ürünleri inceliyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyor"

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türk siyasetinin önemli isimleri ve sanatçılar için ürettiği ayakkabılarla tanınan Ankara'nın emektar kunduracılarından 81 yaşındaki Nurettin Cebeci, mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde 67 yıl önce bir kunduracıda çırak olarak başladığı meslek yaşamını Ankara'ya taşındıktan sonra da sürdürdüğünü söyledi.

İlk iş ayakkabı tamir dükkanı açtığını, bir süre sonra sipariş üzerine kundura imalatı yaptığını belirten Cebeci, ürünlerinin beğenilmesi üzerine kendini bu alanda geliştirdiğini ifade etti.

Cebeci, 55 yıldır Kızılay'daki Ziya Gökalp Caddesi'nde aynı iş yerinde üretim yaptığını bildirdi.

Sektörde tanınmasına TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarının vesile olduğunu anlatan Cebeci, yıllar içinde birçok sanatçı, politikacı ve iş adamına özel ayakkabı tasarladığını dile getirdi.

Cebeci, "O zamanlar iş yerime Ziya Taşkent, Kutlu Payaslı, Adnan Şenses, Osman Türen, bestekar İsmet Nedim gibi isimler geliyordu. Onlar sayesinde tanındık. Daha sonra bazı iş adamları geldi. Eski bakanlar Ali Naili Erdem, Köksal Toptan, Enver Akova, Halil Başol, Orhan Öztrak gibi çok insan geldi. Bir süre sonra kuvvet komutanları gelmeye başladı." diye konuştu.

- Zeki Müren'in "yalın ayak" esprisi

Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Zeki Müren ile anılarını da unutamayan Cebeci, kendisi için bir çift ayakkabı yapıp sanatçıyla tanışma imkanı bulduğunu söyledi.

Müren'i Ankara'ya geldiğinde ziyaret ettiğini belirten Cebeci, şöyle konuştu:

"Zeki Müren'in Ankara'da eskiden programları olurdu. İzmir Caddesi'nde bir otel vardı, orada kalırdı. Bir gün yanına gittim. 'Zeki Bey, bütün radyo sanatçısı arkadaşlarınızın bende ölçüleri var, ayakkabılarını yaparım. Sizin de bir ölçünüz bulunsun. Hatıranız olur' dedim ve bir çift kahverengi ayakkabı yaptım onun için. Askerliği döneminde postallar ayağında bir kemik çıkartmış, o farkı da dikkate alarak ona özel bir ayakkabı yapmıştım. Aradan aylar geçti, Kızılay'da bir yerde oturuyorum. Zeki Müren kaldığı otelden çıkmış, üst geçitten Sakarya Caddesi'ne yalın ayak gidiyor. Yanımdan geçerken 'Beni tanıdınız mı?' diye sordum, o da 'Nasıl tanımam seni, bak yaptığın ayakkabı eskidi yalın ayak kaldım' diye espri yaptı."

- "Ecevit çok zarifti"

Cebeci, "ayrı bir hayranlık duyduğunu" söylediği ve özel ayakkabılar yaptığı eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile anısını da şu sözlerle aktardı:

"Birkaç kez kendisine ayakkabı yaptım. Ecevit, çok zarif ve terbiyeli bir insandı. Mesleğim gereği eğilip ayakkabıyı çekecekle giydirmek istedim, 'Yok, ben giyerim' dedi. Ama ısrarcı oldum, eğildim ayakkabıyı giydirmek için. O da ayağını koltuğun altına çekti ve ayakkabı çekeceğini elimden alıp kendi giydi."

Eskisi kadar iş yapamadığı için vaktini bol bol kitap okuyarak değerlendirdiğine dikkati çeken Cebeci, "Günümüzde el yapımı ayakkabılar eskisi kadar rağbet görmüyor. Son yıllarda buraya gelenler ayakkabı almaktan çok vitrindeki ürünleri inceliyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyor." dedi.

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Ankara Bülent Ecevit kunduracı yarım asır ZEKİ MÜREN

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