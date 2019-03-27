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"Mesleğim Hayatım" portalı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından önem taşıyan portal, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenim gören nitelikli mezunlar ile işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin buluşma adresi olacak - İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Öğrencilerimiz inanılmaz derecede aktif olan bu portalla mesleki gelişimleri sağlayacaklar. Böylece mesleki ve teknik eğitim alanının toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmuş olacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Mesleğim Hayatım" portalı tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan "Mesleğim Hayatım" portalının etkin kullanımı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, toplantıda, portal sayesinde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturma imkanı oluşturmak için yapılacak çalışmaları etkili bir şekilde yürütebilmek amacıyla gerekli olan iletişim konusunda mesafe kat edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Portalı, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin biliyor olmasının yeterli olmadığını, bilakis ortamı tüm mesleki ve teknik okullara ulaştırmak ve öğrencilerin bu içeriklerle karşılaşmasını sağlamak gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, bu sayede ortaya çıkacak etkileşimle sahanın daha da zenginleştirileceğini ifade etti.

Birçok öğrencinin lise son sınıfa geldiğinde hala hangi alanda çalışması ya da okuması, nereye yönelmesi gerektiği konusunda ciddi tereddüt yaşadığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu, mesleklerin yeterince tanınmamasından kaynaklanıyor. Bu da bizim onlara günden güne karmaşıklaşan mesleki gelişim ve kariyer açısından çok güçlü bir rehberlik hizmeti vermek yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakıyor. Altını çizmek isterim ki, böylesi bir rehberlik hizmetinin en önemli boyutu, mesleki ve teknik eğitim. Zira memleket meselemiz olarak mesleki ve teknik eğitim doğrudan doğruya hayatla ilgili. Bu yüzden çocuklarımızın kendilerine uygun mesleği seçebilmeleri için biraz bilgilendirilmeye ihtiyaçları var."

- "Öğrencilerimiz bu portalla mesleki gelişim sağlayacaklar"

Yazıcı, gelecekte mesleklerin değişeceğini, bu sebeple öğrencilerin meslek algılarının sınırlarının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki ve teknik eğitim alanında heyecan uyandıran gelişmeler için 'Mesleğim Hayatım' portalını oldukça işlevsel şekilde kullanmanın önemini öğrencilerimize hissettirmemiz lazım. Öğrencilerimiz inanılmaz derecede aktif olan bu portalla mesleki gelişim sağlayacaklar. Böylece mesleki ve teknik eğitim alanının toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

2023 Eğitim Vizyonuyla mesleki ve teknik eğitimle ilgili birçok adımın atıldığına işaret eden Yazıcı, öğrencilere gerekli imkan ve araç sağlandığında harika işler başaracaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri, mesleki ve teknik eğitim şube müdürleri, mesleki ve teknik anadolu lisesi ile rehberlik araştırma müdürleri katıldı.

- İş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturacak

Türkiye'de iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından büyük önem taşıyan "Mesleğim Hayatım" portalı, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenim gören nitelikli mezunlar ile işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin buluşma adresi olacak.

Portal, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim, istihdam, üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyor.

Öğrencilerin alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik mesleki tanıtım videolarının bulunduğu portalda, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimine dair yaptığı atılım haberleri yer alıyor.

Portal, mesleki ve teknik öğretim okullarına tanıtım ve yönlendirme, e-devlet entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerini sorgulayabilme, mesleki ve teknik eğitim mezunu öğrencilerin iş ilanlarına erişmesi, okuldaki öğrencilerin staj konusunda bilgi edinmesi, mesleki ve teknik eğitim öğrencileri için yurt dışı eğitim imkanları, yurt ve burs imkanları, mesleki okul ve kurslara erişim, öğretmenlerin aradıkları belgelere portaldan ulaşabilmesi, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin projeleri ve başarı hikayeleri gibi birçok şeye erişim imkanı sağlanıyor.

Portalda, Türkiye'deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri, dijital dönüşüm ile mesleki ve teknik eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan mesleki eğitim haritası da yer alıyor.

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"Mesleğim Hayatım Portalı" İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işveren mesleki eğitim

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