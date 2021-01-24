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  4. Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

24.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi tespih üretimine başladı. El işçiliği ile yapılan özel tespihler Suudi Arabistan kraliyet ailesine ve Arap şeyhlerine gönderiliyor.

8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu tespih atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.

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TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Daha sonra tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.

Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, “8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor” dedi.

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