Meslek eğitimi alan Suriyeli kadınlara sertifika

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından yürütülen ve Japonya hükümeti tarafından finanse edilen "Suriyeli Kadın ve Gençlere Yönelik Hazır Giyim ve Konfeksiyon Alanında Mesleki Eğitim" kursunu tamamlayanlara törenle sertifikaları verildi. Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlara ve gençlere yönelik hazır giyim ve konfeksiyon alanında başlatılan mesleki eğitim projesi tamamlandı. UNIDO, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (IHKIB), İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iş birliği ile yürütülen ve Japonya tarafından finanse edilen projenin tamamlanması dolayısıyla kapanış programı düzenlendi. Programa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, AFAD Suriye Kurul Başkanı Burhan Aslan, MEB Hayat Boyu Öğrenim Ankara Şube Müdürü Cihan Kıvanç, Akdeniz Mül-Der Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aykut Özalp, UNIDO Proje Koordinatörü Mehtap Akgün ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep-İslahiye geçici barınma merkezlerinde 2017-2018 dönemi mesleki eğitim projesine katılan bin 133 Suriyeli, meslek sahibi olup aile bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. - "Türkler Suriyeli mültecilere karşı her zaman güler yüz gösteriyor" Programa katılmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Japonya Büyükelçisi Miyajima, “Türkiye'de bir yılı geride bıraktım. Ben, Türkiye'de Gaziantep dahil mültecilerin yaşadığı birçok kamp ve bölgeyi ziyaret ettim. Şunu söylemeliyim ki Türkler Suriyeli mültecilere karşı her zaman güler yüz ve misafirperverlik gösteriyor. Türk hükümeti ve yerel temsilciler de mültecilere gereken önemi veriyor." dedi. Büyükelçi Miyajima, kadınların yüzlerinin güldüğünde tüm aile fertlerinin de mutlu olacağını dile getirerek, projenin başarılı olduğunu ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kadınlar ile ailelerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. AFAD Suriye Kurul Başkanı Burhan Aslan ise, "Biz AFAD olarak kamp inşa etmiyor, geçici barınma merkezleri inşa ediyoruz. Bu barınma merkezlerinde eğitim gören Suriyeli misafirlerimizin gözlerindeki ışığı ve umudu kelimelerle anlatamam. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu projenin bir son değil, bir başlangıç olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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- "Projemiz kapsamında 2 bin 161 kişiye sertifika verdik" UNIDO Türkiye Temsilcisi Yılmaz, hem projeyi hazırlayanların hem de projeye katılanların büyük bir özveri ile çalıştığını aktararak, "Projemiz kapsamında 2 bin 161 kişiye sertifika verdik. Biz, Türkiye'nin sınai kalkınma konusunda daha ileri sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olmak için birçok proje yapıyoruz. Ancak hitap ettiği kesim açısından düşünürsek bu bizim Suriyeli vatandaşlarımıza yaptığımız ilk projemizdi. Projemizi Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik. Suriyelileri sektöre kazandırmak, onların da bir meslek sahibi olmaları için bu projeyi gerçekleştirdik." dedi. Bir önceki dönem kurs mezunlarından çok olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Yılmaz, bundan sonra da bu eğitimlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. MEB Hayat Boyu Öğrenim Ankara Şube Müdürü Kıvanç da, hayat boyu öğrenme ile bireyin bilgi ve becerilerini geliştirdiğini kaydederek, bu projelerle savaştan kaçan insanlara hayat boyu öğrenmeye vesile olunduğunu dile getirdi. Kıvanç, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yurt genelinde ve 24 ülkede tüm çalışanları ile Türkiye'yi daha iyi yarınlara taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.