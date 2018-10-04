İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bizim ülkemizde herhangi bir konuda yasal düzenleme, hayatın doğal akışı devam ederken yapılmıyor. Nerede bir kaza var, nerede olağanüstü bir gelişme oldu, panikle, telaşla bir düzenleme yapıyoruz sonra ya o düzenlemeyi çok abartıyoruz ya da ihmal ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Meslek Hastalıkları Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 4 dönem milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, uzmanların bunun meslek hastalığına girip girmeyeceğini araştırabileceğini söyledi.

Bunun dışında da sürekli görev yapan sendika başkanlarının, oda başkanlarının da incelenebileceğini belirten Yıldırım, "Seçim kaybettiği halde, koltuk kaybettiği halde parti başkanları bu hastalığın içinde midir, değil midir?" dedi.

Yıldırım, meslek hastalığının önemli olduğunu belirterek, meslek hastalıkları bölümünün DEÜ'de kurulması fikrinin heyecan verici olduğunu, bu projeye destek verdiğini kaydetti.