İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bizim ülkemizde herhangi bir konuda yasal düzenleme, hayatın doğal akışı devam ederken yapılmıyor. Nerede bir kaza var, nerede olağanüstü bir gelişme oldu, panikle, telaşla bir düzenleme yapıyoruz sonra ya o düzenlemeyi çok abartıyoruz ya da ihmal ediyoruz." dedi.
Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Meslek Hastalıkları Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 4 dönem milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, uzmanların bunun meslek hastalığına girip girmeyeceğini araştırabileceğini söyledi.
Bunun dışında da sürekli görev yapan sendika başkanlarının, oda başkanlarının da incelenebileceğini belirten Yıldırım, "Seçim kaybettiği halde, koltuk kaybettiği halde parti başkanları bu hastalığın içinde midir, değil midir?" dedi.
Yıldırım, meslek hastalığının önemli olduğunu belirterek, meslek hastalıkları bölümünün DEÜ'de kurulması fikrinin heyecan verici olduğunu, bu projeye destek verdiğini kaydetti.
İşlerin, çalışanlar üzerinde çeşitli rahatsızlıklara sebep olabildiğini kaydeden Yıldırım, meslek hastalıklarının çalışma hayatının ve yönteminin çıkardığı bir olgu olduğunu söyledi.
Yıldırım, kendisinin de uzun süre ağır sanayi diyebileceği gemi inşa işinde çalıştığını hatırlatarak, üniversite 2. sınıfta staj yaptığı dönemde kaynak yaparken göremediği için maskesini çıkardığını söyledi.
Daha sonra gözlerinden rahatsızlandığını ve 3 gün yatakta kalmak zorunda kaldığını belirten Yıldırım, yine çalışma hayatında uyardığı bir ustanın iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
- İş sağlığının korunmasına yönelik düzenlemeler
Yıldırım, Türkiye'de iş ortamının iyileştirilmesi, işçi sağlığının korunmasına yönelik düzenlemelerin zaman zaman yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bizim ülkemizde herhangi bir konuda yasal düzenleme, hayatın doğal akışı devam ederken yapılmıyor. Nerede bir kaza var, nerede olağanüstü bir gelişme oldu, panikle, telaşla bir düzenleme yapıyoruz sonra ya o düzenlemeyi çok abartıyoruz ya da ihmal ediyoruz. Uygulama kabiliyeti sınırlı oluyor. O yüzden her kazadan sonra bir düzenleme yapmak yerine işleri hiçbir kaza olmadan oturup uzmanlarıyla, çalışanlarla, çalıştıranlarla, akademisyenlerle, tüm paydaşlarla enine boyuna görüşüp, konuşup yapmak her zaman daha doğru sonuca bizi götürecektir."
27. Yasama Meclisinde iş sağlığı ve güvenliği alanında sahadan gelen tecrübeli isimlerin bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Ben bu noktada Meclisimizin gerek meslek hastalıkları gerek çalışma hayatının her kesimin beklentisini sağlayacak şekilde düzenlenmesi bakımından çok ciddi çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum." dedi.
Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini, bunun yanı sıra çok sayıda insanın engelli hale geldiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:
"İş yerlerinde her şey mükemmeldir desek doğru söylemiş olmayız. Zaman zaman kazalar olmuyor değil, bunun yanı sıra hastalıklar oluyor. Meydana gelen kazalar ve meslek hastalıkları dikkate alındığında dünyada durum neyse Türkiye'de de aynı. Esasında bu durumdan en fazla zararı yine kendimiz görüyoruz. Sosyal barışımız yara alıyor. Maddi kayıpları biraz daha çalışarak, yorularak telafi edebiliriz ama kaybettiğimiz canları, kaybolan sağlığı geri getiremiyoruz. Biz mevcut tablonun resmini doğru çekip gelecekte neler yapamamız gerektiğini daha çok düşünmeliyiz."
- Meslek hastalıkları hastanesi talebi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da İzmir'de meslek hastalıkları hastanesinin olmadığını ifade etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İzmir'e hassasiyetini bildiğini belirten Hotar, Yıldırım'ın öncülüğünde İzmir'de meslek hastalıkları hastanesi açılmasını istedi.
Hotar, üniversite olarak kongre sonuç raporunu değerlendireceklerini, gereğini yapacaklarını kaydetti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise kongrenin çalışma hayatı için çok önemli olduğunu, Türkiye'de günde ortalama 5 kişinin "bazen iş kazasından bazen iş cinayetinden" vefat ettiğini söyledi. İnsanları yaşatmak için bu kongrelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Atalay, burada tartışılan ve ortaya konulan yeni kararların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın da iş sağlığı ve güvenliğine farklı açılardan bakmak gerektiğini belirterek, kongrenin bitiminde çalışan sağlığı konusunda yeni iş birliği fikirlerinin ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.
(Bitti)
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