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Meslek liseleri ekonomiye 10 ayda 217 milyon lira kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi - Gelirde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artış gerçekleşti - İl bazında en fazla geliri Ankara, Antalya ve Hatay elde ederken, okullar düzeyinde Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk sırada yer aldı - Bakanlıkça, en fazla üretim yapan 20 mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürüne teşekkür belgesi verildi

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde 2019 yılının 10 ayında gerçekleştirilen üretimden sağlanan gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. Ankara'da 10 ayda yaklaşık 20 milyon, Antalya'da 14 milyon ve Hatay'da 11 milyon liralık üretim gerçekleşti.

Yaklaşık 5,3 milyon liralık üretim yapan Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, 4,4 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3,9 milyon liralık üretimle Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019'un 10 ayında en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürüne teşekkür belgesi verdi.

Teşekkür belgesi alan 20 okul şöyle sıralandı:

"Adana Seyhan Nezihe Yalvaç, Aksaray Uluırmak, Ankara Altındağ Zübeyde Hanım, Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt, Antalya Muratpaşa Falez, Antalya Kaş, Aydın Kuşadası Güvercinada, Balıkesir Ayvalık Cunda, Bolu İzzet Baysal Abant, Çanakkale Yenice, Hatay Dörtyol Recep Atakaş, Hatay Payas, Konya Ereğli TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kütahya Yoncalı, Mersin Tarsus, Samsun Atakum, Şanlıurfa Haliliye Urfa, Yalova Şaban Temuge ile Yozgat Fatih mesleki ve teknik Anadolu liseleri."

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meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli eğitim Bakanlığı

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