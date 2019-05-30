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"Meslek liselerini hor gören düşüncelere itibar etmeyiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Uzman Elektrik Öğretmeni Ali Özdemir, meslek liselerinin Türkiye için önemi konusunda açıklama yaptı.

Uzman Elektrik Öğretmeni Ali Özdemir, meslek liselerinin Türkiye için önemi konusunda açıklama yaptı. Özdemir, "Çocuğunuzu bir meslek lisesine götürerek bölümlerin tanıtımı konusunda rehberlik edebilirsiniz. Meslek liselerini hor gören düşüncelere itibar etmeyiniz" dedi.

Zonguldak Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uzman Elektrik Öğretmeni Ali Özdemir, meslek liselerinin Türkiye için önemi konusunda açıklama yaptı. Evlerde bulunan 50 kadar teknik eşyanın hepsinin kurulum, bakım, onarım işlerinin meslek lisesi mezunları tarafından yapıldığını belirten Özdemir, "Yetki belgesi olmayan kişilere hiç bir iş yaptırmayınız. Ülkemizdeki iş kazalarının yüzde 97’si tedbirsizlikten, cahillikten ve teknik kurallara uymamaktan kaynaklanmaktadır. Günümüzde meslek liseleri başarısızlık kabuğunu kırmıştır. Artık köhne, geri, basit teknik okullar yoktur. Bir masa, bir sıradan oluşan mektepler dönemini geçtik" dedi.

"Meslek liselerini hor gören düşüncelere itibar etmeyiniz"
Ortaokulu bitiren çocuğun yeteneğine göre bir meslek lisesine verilmesi tavsiyesinde bulunan Ali Özdemir, "Evladınız eğer bütün sınıfları takdir belgesi alarak geçmiş ise onu fen lisesine, Anadolu lisesine verebilirsiniz. Lakin, çok çok üst seviye bir çocuğunuz yok ise onu yormayınız. Meslek lisesine vererek sanatkar, üreten kişi, girişimci olmasını sağlayınız. Çocuğunuzu bir meslek lisesine götürerek bölümlerin tanıtımı konusunda rehberlik edebilirsiniz. Meslek liselerini hor gören düşüncelere itibar etmeyiniz. Bunlar vasat kafalı insanların hurafeleridir" ifadelerini kullandı.

"Evladınızı illaki üniversiteyi bitirsin diye baskı altına almayınız"
Türkiye’deki 3 milyondan fazla ticari işletmenin, firmanın, holdingin çoğunun sahipleri ya da ortaklarının meslek lisesi mezunu olduklarının altını çizen Özdemir, "Bugün, üniversite mezunu olanların yüzde 40’ı ne yazık ki okuduğu alan ile ilgili bir iş bulamamaktadır. Evladınızı illaki üniversiteyi bitirsin diye baskı altına almayınız. Almanya, İtalya, Fransa, Güney Kore gibi ülkeler meslek liselerine önem vererek kalkınmışlardır. 21’inci yüzyılda bir mesleği olmayan insanların karnını doyurma imkanı da olmayacaktır".

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