Meslek liseliler yaşlıları ziyaret edip evlerindeki tamiratı yapıyor

Projede öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiğini ifade eden Beyaztaş, yalnız yaşayanların tamir ve bakım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenciler gittikleri evlerde ev sahipleriyle sohbet edip onların sorunlarını dinliyor, daha sonra da evin elektrik, mobilya ve metal gibi konulardaki arızalarını gideriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğreten okulun öğrencileri, kaymakamlık ve belediyenin de desteklediği "Onarıyoruz" projesiyle yaşlı ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.

Beyaztaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar hem iş yapma duygusunu kazanıyor hem de dua alıyorlar. Bu çocuklar çok iyi usta olmak adına iyi bir yoldalar. Şu ana kadar 5 evde tadilat yaptık. Sıraya aldığımız başvurular var. Planlama yapıyoruz. Öğrencilerimiz, dolap, elektrik prizi, çeşme ve mobilya tamiratını ücretsiz yapıyorlar. En önemlisi de çocuklar bu işlerden dua alıyor. Önleri de açılıyor, öz güvenleri de artıyor."

Okulun atölye şefi Mobilya Öğretmeni Fatih Süleyman Gündüz de söz konusu proje sayesinde, öğrencilerin öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

Gündüz, yaptıkları işlerin duyulmasıyla talebin arttığını belirterek "İşimiz büyüdü ve çağıranlara gidiyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Yaşlıları ziyaret ediyoruz, eksiklerini gideriyoruz. Öğrenciler de öğrendiklerini tatbik ettiği için mutlu oluyor. Montajı öğrenmiş oluyorlar. Duygulandığımız anlar da oldu. Eşi vefat etmiş yaşlı teyzemizin evinde tamirat yaptık. Kapanmayan kapılarını, koltukları ve elektrik aksamını onardık. Eşinin hediyesi ahşaptan süs eşyasını tamir ettik, çok dua etti. Bundan çok etkilendik." ifadelerini kullandı.