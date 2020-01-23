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Meslek liseliler yaşlıları ziyaret edip evlerindeki tamiratı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşlı ve yalnız yaşayan insanları ziyaret eden meslek lisesi öğrencileri, evlerdeki onarım işlerini yaparken ev sahiplerinin yalnızlıklarını da gideriyor - Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Beyaztaş: - "Çocuklar iş yapma duygusunu kazanıyor, bir de dua alıyorlar. Bu çocuklar çok iyi usta olmak adına iyi bir yoldalar."

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Sarayönü ilçesindeki meslek liseli öğrenciler, yaşlı ve yalnız yaşayan insanların evlerine giderek buralardaki tadilat işlerini yapıyor.

Bilişim, metal, mobilya, elektronik ve tarım alanlarında 236 öğrencinin eğitim aldığı Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Onarıyoruz" projesiyle gönüllere giriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğreten okulun öğrencileri, kaymakamlık ve belediyenin de desteklediği "Onarıyoruz" projesiyle yaşlı ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.

Öğrenciler gittikleri evlerde ev sahipleriyle sohbet edip onların sorunlarını dinliyor, daha sonra da evin elektrik, mobilya ve metal gibi konulardaki arızalarını gideriyor.

- "Dua alıyorlar"

Okul müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl, öğrencilerin talebi doğrultusunda başladığını anlattı.

Projede öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiğini ifade eden Beyaztaş, yalnız yaşayanların tamir ve bakım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Beyaztaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar hem iş yapma duygusunu kazanıyor hem de dua alıyorlar. Bu çocuklar çok iyi usta olmak adına iyi bir yoldalar. Şu ana kadar 5 evde tadilat yaptık. Sıraya aldığımız başvurular var. Planlama yapıyoruz. Öğrencilerimiz, dolap, elektrik prizi, çeşme ve mobilya tamiratını ücretsiz yapıyorlar. En önemlisi de çocuklar bu işlerden dua alıyor. Önleri de açılıyor, öz güvenleri de artıyor."

Okulun atölye şefi Mobilya Öğretmeni Fatih Süleyman Gündüz de söz konusu proje sayesinde, öğrencilerin öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

Gündüz, yaptıkları işlerin duyulmasıyla talebin arttığını belirterek "İşimiz büyüdü ve çağıranlara gidiyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Yaşlıları ziyaret ediyoruz, eksiklerini gideriyoruz. Öğrenciler de öğrendiklerini tatbik ettiği için mutlu oluyor. Montajı öğrenmiş oluyorlar. Duygulandığımız anlar da oldu. Eşi vefat etmiş yaşlı teyzemizin evinde tamirat yaptık. Kapanmayan kapılarını, koltukları ve elektrik aksamını onardık. Eşinin hediyesi ahşaptan süs eşyasını tamir ettik, çok dua etti. Bundan çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

- "Hayır dualarını alıyoruz"

10. sınıf öğrencisi Emre Şen, işten büyük keyif duyduğunu anlatarak, "Mesleğimizi geliştiriyoruz, evine gittiğimiz kimseler de memnun olduğunu söylüyor. Hayır dualarını alıyoruz. Ücretsiz yaptığımız için 'Allah razı olsun' diyorlar." dedi.

Öğrencilerin evine mutfak dolabı yaptığı 69 yaşındaki Yaşar Şahin ise ihtiyacının karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun, çok iyi yaptılar. Zaman ve emek harcadılar. İşlerinde çok iyiler, hepsinde cevher var. Öğrencilerin hepsi birbirinden iyi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meslek Lisesi Sarayönü tadilat yardım

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