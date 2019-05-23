HABER

Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılan mesleki eğitim fuarına lise öğrencilerinin yaptığı 400 metre menzilli ‘Kanarya’ adlı roket damga vurdu.Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 5 mesleki ve teknik lisenin katılımıyla mesleki eğitim fuarı açıldı.

Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılan mesleki eğitim fuarına lise öğrencilerinin yaptığı 400 metre menzilli ‘Kanarya’ adlı roket damga vurdu.
Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 5 mesleki ve teknik lisenin katılımıyla mesleki eğitim fuarı açıldı. Fuarda Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları projeler ve eserler sergilendi. Fuarda güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, protez kol, bluetooth kontrollü robotlar, akıllı kronometre, 3 boyutlu yazıcı, hız sensörü, robot ekskavatör, cep telefonu ile kontrol edilen traktör, doğalgaz projeleri, yürüyen robotlar, bakır rölyefler, sağlıkla ilgili çalışmalar, muhasebe ve bilgisayar yazılımları, çizgi film maskotları ve buzdolabı gibi birçok proje yer aldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, fuardaki projelerle tek tek ilgilenerek öğrencilerden bilgiler aldı.
Öğrencilerin uzun emekler vererek ortaya çıkardığı birçok özgün tasarım ve çalışma arasından en öne çıkan proje ise Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı roketler oldu. 400 metre menzili olan ve uçuş mesafesi 3 bin 500 metreye kadar yükseltebilen ’Kanarya’ adlı katı yakıtla uçan roketler, 8 öğrenci tarafından tasarlandı. Roketlerin ilki Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ikincisi ise İlçe Milli Eğitim Bayazıt tarafından uzaktan kumanda ile ateşlendi. Butona basılmasıyla saniyeler içinde yükselen roketler, yaklaşık 400 metre yükseldikten sonra paraşüt yardımıyla yere indi.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonundaki fuara Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Meslek lisesi öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşmasıBursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması
Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyorBu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

O ilimizde çatışma! Öldürüldüler

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.