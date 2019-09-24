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Meslek lisesi öğrencileri, boya imalatıyla üretime katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kütahya'da faaliyet gösteren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 3 aylık yaz tatilinde ürettikleri boyalarla 1 milyon 500 bin liralık ciro elde etti - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit: - "Türkiye'de boya üretimi yapılan ikinci meslek lisesiyiz. Boya üretimindeki temel hedefimiz yıl sonu itibarıyla 3 milyon liralık ciroya ulaşmak"

MUHARREM CİN - Kütahya'da yaklaşık iki yıldır sıvı deterjan üretilen ve üç ay önce de boya üretimine başlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde, yaz tatili süresince 250 ton boya üretildi.

Vefa Mahallesi'nde 2017 yılından itibaren üretime başlayan okulda döner sermaye yöntemiyle üç ay önce kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından "School" markasıyla duvar boyası üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından 100'e varan çeşitte sıvı grubu deterjan üretilen lisenin, Türkiye'de örnek alınması gereken okullar arasında olduğunu söyledi.

Okulda, yaz tatilinden itibaren duvar boyası üretimine de başlandığını aktaran Başyiğit, şöyle devam etti:

"Boya üretimi atölyemiz yaklaşık üç ay önce hizmete girerek üretime başladı. Yaz tatilinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz gönüllü olarak bu atölyede üretim çalışmalarına başladı. Türkiye'de boya üretimi yapılan ikinci meslek lisesiyiz. Üç ayda 1 milyon 500 bin lira ciroya ulaştık. Boya üretimindeki temel hedefimiz yıl sonu itibarıyla 3 milyon liralık ciroya ulaşmak. Burada iç ve dış cephe boyaları, tavan boyası olmak üzere üç çeşit boya üretimi yapılıyor. Bu boyaları da Türkiye genelinde bizden talep eden kamu kurumlarımıza ulaştırıyoruz. Otomasyona geçerek üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Buradaki temel hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi projesine katkı sunmak ve Kütahya'da mesleki eğitimi daha ileriye taşımak olacak."

- "Kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlar yapıyoruz"

Okul Müdürü Mustafa Özünlü de okulun hizmete girmesiyle yerleşkesindeki ek binaları temizlik ürünleri ve boya imalathanesine dönüştürdüklerini dile getirdi.

İmalathanede yaklaşık 250 ton boya ürettiklerini anlatan Özünlü, "Alanımızdaki konuya hakim kimya öğretmenlerimiz sayesinde boya üretimini başardık. Günde ortalama 4 ton üretim kapasitesine sahibiz ancak yoğun talep gelmesi nedeniyle kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlar yapıyoruz. Ürettiğimiz boyaları Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Özel sektöre ait mağazalardaki raflarda da Türkiye'de ilk kez boyalarımız yer buluyor. Kız ve erkek öğrencilerimizin yanı sıra engelli öğrencilerimiz de yaz tatilinde burada çalışarak hem meslek öğrendiler hem para kazandılar." ifadelerini kullandı.

Özünlü, ürettikleri boyaları kullananların çok memnun kaldığını, okulda açtıkları perakende satış bürosundan vatandaşların da gelip boya alabildiğini belirtti.

Atölyede çalışan Kimya Bölümünden 80 öğrenciye bunun karşılığında ücret ödendiği bilgisini veren Özünlü, "Diğer öğrencilerimizin de üretime katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Okulumuzdaki her öğrencimizin asgari ücret ücret seviyesinde para kazanabilecek bir gelire sahip olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

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