Meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor hem de kazanıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem belediyenin mobilya ihtiyaçlarını gideriyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojileri, makine teknolojileri, bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrenciler, protokol çerçevesinde Keşan Belediyesi'nin bank, piknik masası ve mobilyalarını üretirken, belediyenin döner sermayesinden harçlık alıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, üretilen ürünler hakkında okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldı.

'HEM EĞİTİM HEM İSTİHDAM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin ihtiyacı olan ürünlerin Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretildiğini belirterek, "Eğitim ve istihdam ilişkisini bugün daha anlamlı bir şekilde gördük. Örneğin bine yakın piknik masasının belediyemiz için sipariş verdik. Bu konuda milli eğitim ile iş birliği protokolü imzaladık. Hem kaliteli bir mamul ortaya çıkıyor, hem de çocuklarımız döner sermaye vasıtasıyla harçlıklarını kazanıyor. Öyle bir harçlık kazanacaklar ki okul bitsin istemeyecekler. Onlar hem meslek öğretiyoruz hem de Keşan Belediyesi ekonomik bir şekilde bu ürünlere sahip olacak" dedi.

'DİĞER BELEDİYELERDE TALEP EDİYOR'

Bölgedeki diğer belediyelerin de taleplerinin olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Trakya'daki diğer belediyelerde bu ürünlerden istiyor. Halk Ekmek Firması'nın internet üzerinden e-ticaret vasıtasıyla da bu ürünleri satma yetkisi var. Bu tabi b planımız. Bu sene öncelikle Keşan Belediyesi'nin eksiklerini gidereceğiz. Daha sonra tüm Türkiye'ye ürünleri satma yetkimiz var. Türkiye'nin sorunu işsizlik değil mesleksizlik. Herkes doktor, mühendis, avukat, öğretmen olmak istiyor ama bu mesleklere de sahip çıkmak lazım" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİM ÜRETMEK DEMEK'

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da protokol kapsamında belediyenin ihtiyaçlarını okul bünyesinde karşıladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda üretime başlamış bulunmaktayız. Mesleki eğitim üretmek demek. Öğrencilerimiz üreterek hayata hazırlanıyorlar. En önemlisi de mezun olduktan sonra iş yeri açma yetkisine sahip oluyorlar. Bu sayede öğrencinin hayata entegrasyonu sağlanıyor. Ürün çeşidimiz de artacak. Bu sene Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projenin kabulüyle okula 2 makine kazandırdık. Bunu daha da çeşitlendirirsek üretim kapasitesi ve çeşitlilik artacak. Belediyeyle protokolün ardından başka firmalarla da görüşmelerimiz oldu. Bu protokol mesleki eğitime bir katkı sağlayacak ve öğrencilerin okulu tercih etmelerini sağlayacaktır."

'DAHA GÜÇLÜ VE ÜRETKEN HALE GELDİK'

Okulun metal bölümü öğrencisi Umut Düşer ise alanlarında bu işleri yaparak hem kendilerine hem de topluma faydalı olacaklarını belirterek, "Daha güçlü ve üretken bir hale gelerek, tasarlayarak, yaparak ve yaşayarak mesleğimde daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin söylediğine göre döner sermayeden harçlık kazanmak da güzel olacak. Mesleki eğitime verdiği desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

