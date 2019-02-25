Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Rize Merkeze Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor.

Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde laminant döşemesi, duvar ve kapı boyası, asma tavan montajı ve pencere tamiratı yapıyor.

Okul Müdürü Vedat Mazgal gerçekleştirilen proje kapsamında önce kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini sonrasında öğrencilerin bu ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yaptıklarını dile getirdi. Proje kapsamında şu ana kadar Rize il merkezinde iki ailenin evinde tamirat gerçekleştirildiğini dile getiren Mazgal "Bu proje, öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyor. Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize öğrencilerimiz tarafından destek veriliyor. Özellikle ailelerimizin evlerindeki eksiklikler tespit edilerek bunlar giderilmeye çalışılıyor. Projede emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer bir şekilde bu çalışmalar devam edecektir, eğer daha fazla kaynak bulabilirsek daha fazla insanımıza ulaşmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Evlerinde tamirat ve tadilat yapılan vatandaşlar projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler.