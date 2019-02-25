HABER

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Rize Merkeze Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor.Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde laminant döşemesi, duvar ve kapı boyası, asma tavan montajı ve pencere tamiratı yapıyor.Okul Müdürü Vedat Mazgal gerçekleştirilen proje kapsamında önce kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini sonrasında öğrencilerin bu ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yaptıklarını dile getirdi.

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Rize Merkeze Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor.
Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde laminant döşemesi, duvar ve kapı boyası, asma tavan montajı ve pencere tamiratı yapıyor.
Okul Müdürü Vedat Mazgal gerçekleştirilen proje kapsamında önce kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini sonrasında öğrencilerin bu ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yaptıklarını dile getirdi. Proje kapsamında şu ana kadar Rize il merkezinde iki ailenin evinde tamirat gerçekleştirildiğini dile getiren Mazgal "Bu proje, öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyor. Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize öğrencilerimiz tarafından destek veriliyor. Özellikle ailelerimizin evlerindeki eksiklikler tespit edilerek bunlar giderilmeye çalışılıyor. Projede emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer bir şekilde bu çalışmalar devam edecektir, eğer daha fazla kaynak bulabilirsek daha fazla insanımıza ulaşmak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Evlerinde tamirat ve tadilat yapılan vatandaşlar projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler.

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Meslek Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı varDev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattıOkulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşık kaşık yediler! Atlarla keyifli yolculuk

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

570 bin lira dolandırdı, adliye çıkışı 'Genelkurmay Başkanı'na sorun' dedi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.