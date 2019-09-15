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Meslek lisesi öğrencileri okul bahçelerine akıllı sera kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bahçelerine bilim ve tarımı bir araya getirerek kurdukları akıllı serada ilk ürünleri aldı.Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Hasan Aksay, okulda bulunan bölümlerin kendi alanlarıyla ilgili hobi alanları oluşturmasını istedi.

Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bahçelerine bilim ve tarımı bir araya getirerek kurdukları akıllı serada ilk ürünleri aldı.
Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Hasan Aksay, okulda bulunan bölümlerin kendi alanlarıyla ilgili hobi alanları oluşturmasını istedi. Okul yönetimi tarafından alınan kararın ardından, daha önce sera kurma projeleri olan Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri, derslerde öğrendikleri kodlama ve robotik yöntemlerini kullanarak okullarının bahçesine akıllı sera kurdu. Güneş paneli ile beslenen ve dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan elektronik vanalarla sulanan serada domates, biber, salatalık, kavun gibi ürünler yetiştirildi. Öğrenciler tarafından günlük bakımı yapılan serada olgunlaşan ürünler, yine öğrenciler tarafından toplandı.

“Derslerde gördüğümüz teknolojileri uyguluyoruz”
Akıllı sera projesinde yer alan Bilişim Teknolojileri 12’nci sınıf öğrencisi Murat Çelik, “Okulumuzda hobi alanları kurulma kararı alındı. Biz de Bilişim Teknolojileri öğrencileri olarak bu serayı kurma kararı aldık. Seramız teknoloji ve tarımla buluştu. Tamamen akıllı sistem. Domates, biber, salatalık ve kavun gibi ürünler yetiştirdik. Burada derste gördüğümüz teknolojileri uyguluyoruz. Bu sera güneş paneli ile besleniyor. Ardunya denilen küçük devre sistemi bu serayı kontrol ediyor. Elektronik vanalarımız var. Toprak ve nem sensörleriyle, toprağın nemi azaldığında bu sistem devreye giriyor. Damlama sistemiyle ürünlerimiz sulanıyor” dedi.
İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Halil İbrahim Baykoca ise, “2 yıl önce zümre arkadaşlarımızla akıllı sera projesi düşünmüştük. Sonrasında geçen yıl müdürümüzün, bütün bölümler kendi alanlarında hobi bahçesi yapsın önerisini sundu. Bizim de bir sera kararımız olduğu için bunu yaptık. Kendi imkanlarımızla atık malzemeleri kullanarak seramızı kurduk. Öğrencilerimize derslerde anlattığımız robotik, kodlama ve web tasarım üzerine bir uygulama olması için biraz geliştirdik. Sonrasında güneş paneli, damlama-sulama sistemi ve bunlara dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan yapılması için gerekli sistemlerimizi kurduk” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin toprağı tanımalarını istedik”
Okul müdürü Hasan Aksay, “Her bir öğrencimizin elinin toprağa değmesini istedik. Toprağı tanımalarını istedik. Tüm okullara da örnek olmak için bunu yaptık. Onlar da güzel seralar yapıyorlar. Bizim niyetimiz tüm okullara anavatanı Anadolu olan tohumları burada üretip, okullarda onların da yetiştirmelerini sağlamak. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlama ve bu işi yapanlara öncülük etmek. Var olan teknolojiyi burada geliştirerek herkese sunmak. Yani meslek liseli farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Önceden Türkiye sanayisine öncülük eden bu okulların yine sanayi, tarım ve bu tür benzeri olan endüstriyel kurumlara öncülük etmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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