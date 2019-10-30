Meslek lisesi öğrencilerine "kariyer planlama" desteği

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, programda yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emek veren İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Liderler Programı ile meslek liselerinden mezun olmuş, kendi işini kurmuş veya başka alanda kariyer yapmış insanlarla öğrencileri buluşturup rol model algısı oluşturmaya ve mesleki eğitim üzerindeki olumsuz algıyı gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, kariyer planlaması yapmaları için meslek lisesi öğrencileri ile iş adamları ve akademisyenler buluşturularak bilgilendirildi.

Erzurum'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda KUDAKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması amacıyla "Liderler Programı "düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Liderler Programı ile meslek liselerinden mezun olmuş, kendi işini kurmuş veya başka alanda kariyer yapmış insanlarla öğrencileri buluşturup rol model algısı oluşturmaya ve mesleki eğitim üzerindeki olumsuz algıyı gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'de incelenmesi ve bu alana öncelik verilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Meslek sahibi olmak insana öz güven veriyor. Elinizde mesleğiniz varsa kimseye minnetiniz olmuyor. Nerede okuduğunuz önemli değil kim olduğunuz önemli. Mesleğinizde üretime dayalı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Memleketin geleceği sizlersiniz, üretim olmazsa ekonomi olmaz ve gelişmez. Üretim ancak nitelikli insanlarla olur."

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da 2023 eğitim vizyonunda yer alan ve Mesleki Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen "Liderler Programı"nda, meslek lisesi öğrencilerini, iş dünyası ve akademisyenler ile buluşturduklarını anlattı.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik olumsuz algıyı değiştirmeyi, öğrencilerin mesleki yeteneklerini tespit edip ailelerini de bu doğrultuda yönlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaygusuz, "Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminin sağlayabilmesi ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için verilen mesleki ve teknik eğitimi yerel ve ulusal iş piyasalarının beklentilerine uygun olarak yapılandırmak zorundayız. " diye konuştu.

Kaygusuz, meslek ve teknik eğitim için yeni yol haritası hazırlandığını belirterek, 2023 eğitim vizyonunda, sektöre duyarlı, ülkenin önceliklerine göre kendini sürekli güncelleyen, dinamik bir mesleki eğitim inşasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

