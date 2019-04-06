Meslek lisesi öğrencilerine yönelik alan yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre meslek alanlarına ait tercihler için başvurular 13-26 Mayıs'ta yapılacak.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin 10'uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemlerine yönelik "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, Anadolu Meslek Programı alanları hakkında 9'uncu sınıf öğrencilerine, ders yılı süresince rehberlik ve bilgilendirme yapılacak. Meslek alanlarına geçiş ve tercihe yönelik iş ve işlemler hakkında 9'uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı 5-28 Nisan'da düzenlenecek.

Meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekecek. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık veya sağlık kurulu raporu istenecek. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10'uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilecek.