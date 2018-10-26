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Meslek lisesinde Asansör Akademisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ve Asansör Sanayicileri Federasyonu arasında iş birliğiyle Türkiye'nin ilk Asansör Akademisi, Ankara'da Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açıldı - Öğrencilerin ve öğretmenlerin uygulamalı derslerini gerçek üretim ortamında yapabilmeleri için liseye son teknoloji ürünü atölyeler kuruldu

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türkiye'nin ilk Asansör Akademisi kuruldu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve ASFED arasında 28 Mart 2018'de imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile Türkiye'de ilk defa asansör sistemlerindeki yeni teknolojiler mesleki ve teknik Anadolu liselerine taşındı.

Protokol kapsamında, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Tepebaşı Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kayseri Kocasinan Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'ne, öğretmen ve öğrencilerin gerçek üretim ve teknoloji ortamında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla ASFED tarafından Asansör Akademisi oluşturulması kararlaştırıldı.

Federasyona bağlı faaliyet gösteren Merih Asansör, AKE Asansör Sistemleri ve ARKEL'in desteği ile 6 atölyeden oluşan ilk Asansör Akademisi öncelikle Ankara'da Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Akademide öğrencilerin ve öğretmenlerin uygulamalı derslerini gerçek üretim ortamında yapabilmeleri için, Asansör Kabin ve Kat-Kapı Montaj Atölyesi, Kuyu Montaj Atölyesi, Hidrolik- Pnomatik ve PLC Atölyesi, AKE Yürüyen Merdiven ve Raylı Sistemler Atölyesi, ARKEL Kumanda Pano ve Elektrik Sistemleri Atölyesi ile eğitim odası oluşturuldu.

Asansör Akademisinin açılışı, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Numanoğlu, Asansör Akademisine ilişkin yaptığı açıklamada, bütün okulların sektörün gelişim hızını yakalayabilecek düzeyde imkanlara kavuşturularak öğrenci ve öğretmenlerin gerekli yeterliliklere ulaşmasının, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlardan birisi olacağını ifade etti.

Akademinin kurulmasında ASFED Yönetim Kurulu ile ilgili firmaların, eğitime desteklerini esirgemeden maddi ve manevi her türlü desteği sağladığına işaret eden Numanoğlu, mesleki eğitimde sektörle yapılan iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Asansör Akademisi meb Milli eğitim Bakanlığı

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