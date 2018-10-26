Meslek lisesinde Asansör Akademisi açıldı

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türkiye'nin ilk Asansör Akademisi kuruldu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve ASFED arasında 28 Mart 2018'de imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile Türkiye'de ilk defa asansör sistemlerindeki yeni teknolojiler mesleki ve teknik Anadolu liselerine taşındı.

Protokol kapsamında, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir Tepebaşı Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kayseri Kocasinan Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'ne, öğretmen ve öğrencilerin gerçek üretim ve teknoloji ortamında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla ASFED tarafından Asansör Akademisi oluşturulması kararlaştırıldı.

Federasyona bağlı faaliyet gösteren Merih Asansör, AKE Asansör Sistemleri ve ARKEL'in desteği ile 6 atölyeden oluşan ilk Asansör Akademisi öncelikle Ankara'da Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Akademide öğrencilerin ve öğretmenlerin uygulamalı derslerini gerçek üretim ortamında yapabilmeleri için, Asansör Kabin ve Kat-Kapı Montaj Atölyesi, Kuyu Montaj Atölyesi, Hidrolik- Pnomatik ve PLC Atölyesi, AKE Yürüyen Merdiven ve Raylı Sistemler Atölyesi, ARKEL Kumanda Pano ve Elektrik Sistemleri Atölyesi ile eğitim odası oluşturuldu.