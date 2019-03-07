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Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında, AEDAŞ’ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğu ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarının açılışı törenle gerçekleştirildi.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek için başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında, AEDAŞ’ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğu ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarının açılışı törenle gerçekleştirildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş elemen ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları’ projesinin Antalya ayağı hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde sektörün ihtiyaç duyduğu Yüksek Gerilim bölümü açıldı. Ardından bu dalı seçen öğrencilerin uygulamalı eğitimi için AB standartlarında Yüksek Gerilim Laboratuvarları kuruldu. İstanbul Avrupa Yakası ve Sivas’tan sonra, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki laboratuvarın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği standartlarına sahip laboratuvarlar 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilirken İstanbul’da 12, Sivas’ta 16, Antalya’da da 35 olmak üzere 3 ilde Yüksek Gerilim Dalı bölümünde eğitim alan öğrenci sayısı 63’e ulaştı.
Başarılı öğrencilere aylık 500 TL burs verilirken BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AEDAŞ’ta staj imkanı sunulacak. Aynı zamanda söz konusu dağıtım şirketlerinin yönetici ve çalışanları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak üzere mentorluk yapacak. Öğrencilerin yüksek gerilim laboratuvarlarında mesleki formasyonun gerektirdiği eğitimi görmesini amaçlayan Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında Elektrik Piyasası dersi de müfredat kapsamına alındı.

"Avrupa Birliği standartlarında laboratuvarımızı kurduk"
Sektöre yetişmiş eleman yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, hedeflerinin; elektrik şirketinde kaliteli hizmet vermek olduğunu söyledi.
AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 27 Haziran 2018 tarihinde, ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolüne’ imza attıklarını kaydeden Müdüroğlu, "Ardından okulları belirledik ve projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta üç mesleki teknik lise seçildi. Biz AEDAŞ olarak yaptığımız inceleme ve araştırmalar neticesinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini önemli okul olarak belirledik. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle Avrupa Birliği standartlarında laboratuvarımızı kurduk. Okul yönetimine, öğretmenlerimize ve bölüme beklentimizin üzerinde ilgi gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yüksek Gerilim Bölümü’nü tercih eden öğrencilerin elektriğin üretiminden, dağıtımına kadar uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olacaklarını bildiren Müdüroğlu, bu bölümde eğitim alan öğrencileri yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. Müdüroğlu, başarılı öğrencilere burs ve staj eğitiminde destek olarak, yanlarında olduklarına işaret etti.

"Rol model olabilecek bir örnektir"
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, 2023 eğitim vizyonunun mesleki eğitime talebin yükselmesini hedeflediğini belirtti. Projenin önemine dikkat çeken Numanoğlu, "2023 vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarda rol model olabilecek bir örnektir. Enerji’nin Yıldızları’nın üçüncü basamağını yapıyoruz. İlk basamağı Sivas’ta yapıldı, ardından İstanbul basamağında bulunma şansını elde ettim. Sonra da büyük bir heyecanla Antalya’ya geldim" diye konuştu.

"Türkiye çapında rağbet görmesini yürekten diliyorum"
Meslek lisesinin ihtiyacı olan projenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek, bundan sonraki süreç içerisinde yoğunluğunun yüksek boyutta aratılmasını istediğini söyledi. Özgedek, "Gençlerimizin istihdamında, eğitim kapasitelerinin arttırılması konusunda her yönüyle anlamlı projenin Türkiye çapında rağbet görmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından laboratuvarın açılış kurdelesi kesildi. Protokol, laboratuvardaki sınıfları inceleyerek, öğrencilerle bir araya geldi.
Törende AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, eğitimciler ve öğrencilerde yer aldı.

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’

Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’
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