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Meslek odalarının aidat politikaları KDK incelemesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Çevre Mühendisi, kendisinden 8 yıllık birikmiş aidat isteyen meslek odasını, www.ombudsman.gov.tr üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet etti.Başvurucu vatandaş şikâyetinde 2010 yılında Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olur olmaz Çevre Mühendisleri Odası’na üye olduğunu ancak geçen sürede mesleğini icra etmediğini ve odanın imkânlarından faydalanamadığını söyledi.

Çevre Mühendisi, kendisinden 8 yıllık birikmiş aidat isteyen meslek odasını, www.ombudsman.gov.tr üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet etti.
Başvurucu vatandaş şikâyetinde 2010 yılında Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olur olmaz Çevre Mühendisleri Odası’na üye olduğunu ancak geçen sürede mesleğini icra etmediğini ve odanın imkânlarından faydalanamadığını söyledi. Vatandaşı 2018 yılında arayan oda yetkilileri, birikmiş aidat bedelini ödemesini yoksa icra takibine başlayacaklarını söylediler. Ancak vatandaş 2018 yılına kadar kendisinin aidat borcunun bulunduğuna dair Oda’dan herhangi bir bilgi veyahut belge almadığını ifade etti. İzmirli vatandaş odaya giderek üyelikten ayrılmak için gerekli belgelerle birlikte istifa dilekçesini sundu. Vatandaş şikâyetinde Çevre Mühendisleri Odası’na belgeleri sunarken ödemekle yükümlü olduğu son beş yıllık aidatı da verdiğini ancak aradan zaman geçmesine rağmen odadan ayrılma dilekçesinin işleme koyulmadığını öğrendiğini söyledi. Odadan kendisine verilen bilgide, üyeliği devam ettiği için aidat borcunun da devam ettiği ve icra takibinin olabileceği söylendi. Vatandaş, verdiği istifa dilekçesi tarihi itibariyle odadan ayrılışının yapılması ve kendisine daha fazla aidat tahakkuk edilmemesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.
Vatandaş: Oda Üyeliğinden Ayrılmak Neden Bu Kadar Zor?
Ombudsman vatandaşın başvurusunu incelemeye aldı ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan bilgi, belge talep etti. Oda, Kamu Denetçiliği Kurumu’na gönderdiği cevabi yazısında, üyenin sadece beş yıllık ödeme yaptığını, aidat ödemesinin zaman aşımı için ayrı bir işlem yapılması gerektiğini, bu işlem yapılmadığı için aidat ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini bu nedenle de istifa dilekçesinin yürürlüğe koyulmadığını söyledi.
Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde Borçlar Kanunu’nun dönemsel edimler için zamanaşımı süresini düzenleyen ilgili hükümlerini göz önünde bulundurarak şikâyetçi vatandaşın aidat ödemesinde zaman aşımı kuralının yürütülmesini, oda üyeliğinde ayrılma talebinin oda tarafından kabul edilmesini ve borcu yoktur belgesinin başvurucuya verilmesini kararlaştırdı.
Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği tavsiye kararını TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’na ve vatandaşa tebliğ etti.

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