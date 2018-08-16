Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!
Mısır mumyalarının formülü bulundu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
Korkunç olay! Kendini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı!
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum