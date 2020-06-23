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Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

22 Haziran Pazartesi itibari ile koronavirüs nedeniyle çevrim içi yöntemiyle yapılmaya başlanan Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili soruları oldu. Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Seminerlere evden katılan öğretmenler ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları 22 Haziran Pazartesi itibari ile koronavirüs nedeniyle çevrim içi yöntemiyle yapılmaya başlandı. Peki Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Seminerlere evden katılan öğretmenler ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi için öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

29 Kasım 2019 tarihli 30963 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da konuya ilişkin hüküm yer almaktadır.

Kararın 1. maddesinde ''1 Aralık 2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ''öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.'' şeklinde değiştirilmiştir.

2020 Öğretmenlerin ek ders ücreti nasıl olacak?

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe giren bu karardan dolayı 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları için seminere katılan öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenecektir. 29-30 Haziran 2020 tarihlerindeki seminerler için ek ders ücreti ödemesi yapılmaması gerekir.

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