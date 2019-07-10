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Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Samsun’da 102 farklı alanda kalfalık ve ustalık belgesi veren Mesleki Eğitim Merkezinde ilk defa mezuniyet heyecanı yaşandı.Mesleki Eğitim Merkezinde 2018-2019 öğretim yılını başarı ile tamamlayan 158 öğrenciye ustalık belgesi verildi.

Samsun’da 102 farklı alanda kalfalık ve ustalık belgesi veren Mesleki Eğitim Merkezinde ilk defa mezuniyet heyecanı yaşandı.
Mesleki Eğitim Merkezinde 2018-2019 öğretim yılını başarı ile tamamlayan 158 öğrenciye ustalık belgesi verildi. Yapılan mezuniyet törenine Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Samsun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, oda başkanları, şube müdürleri, işletme sahipleri ve mezunların yakınları katıldı.
Mezun olan kişileri kutladığı belirten Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “İnsanın ustalık çağı, en bereketli ve en güzel çağı denebilir. Eğitim sistemimiz içerisinde mesleki eğitim sistemimizin çok önemli bir yeri var. Bizler de örgün ve yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitimin hak ettiği yeri bulması, meslek ve beceri konusunda donanımlı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir insanın beceriyi kazanması sadece okulla sınırlı değildir. Bugün biz 21 yüzyılı yaşıyoruz. Bu yüzyıl insanın farklı donanım ve becerilerle kendini geliştirmesi gereken bir yıl. Bundan 15-20 yıl geriye gittiğimizde birçok mesleğin bugün bitiş noktasına geldiğini, bugünden itibaren çok daha farklı meslek dallarıyla karşı karşıyayız. Geleceğimiz konusunda yeni beceriler ve donanımlar kazandırmaya devam etmek zorundayız” diye konuştu.

“Bugün tüm okullarımızda tasarım ve beceri atölyeleri kuruyoruz”
Okulun nasıl kurgulanması gerektiğini yeniden düşünmek zorunda olduklarını ifade eden Esen, "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ne baktığımızda, mesleki eğitim merkezlerinin ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz. Sadece mesleki eğitim merkezleri değil ilkokul, ortaokul ve liselerde tasarım atölyeleri kurulduğunu göreceksiniz” dedi.
Uzun bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktıkları söyleyen Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Günün sonunda ustalarımızı mezun etmenin haklı ve onurlu gururunu yaşıyoruz. Belgelerini alanlar kimi çalışan kimi işveren olarak hayata atılacaklar. Meslek Eğitim Merkezimizin son etkinliğini yapıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılından Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile birleşerek orada çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ustalık belgelerini alan öğrenciler pasta kesiminin ardından müzik eşliğinde dans ederek mezun olmanın sevincini yaşadılar.

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet

Mesleki Eğitim Merkezinden görkemli mezuniyet
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