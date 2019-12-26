Mesleki eğitim proje okullarının tamamı "kalite güvence sistemi" kapsamında değerlendirildi

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim veren 264 proje okulunun dış değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın hedeflerinden birinin, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurumsal kaliteyi izleyerek iyileştirmede sürekliliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Bu amaçla 9 Mayıs 2019'da yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi ile mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı için kurumsal dış değerlendirme sürecinin başlatıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedefleri, hedeflerine ulaşma süreçleri, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıkları, kanıta dayalı şekilde öz değerlendirme raporlarında yer aldı. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek."