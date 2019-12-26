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  4. Mesleki eğitim proje okullarının tamamı "kalite güvence sistemi" kapsamında değerlendirildi

Mesleki eğitim proje okullarının tamamı "kalite güvence sistemi" kapsamında değerlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Ekim ve kasım aylarında 264 proje okuluna saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve dış değerlendirme süreçleri tamamlandı" - "Dış değerlendirme ekiplerine ilk kez 158 sektör temsilcisi de katıldı" - "Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim veren 264 proje okulunun dış değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın hedeflerinden birinin, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurumsal kaliteyi izleyerek iyileştirmede sürekliliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Bu amaçla 9 Mayıs 2019'da yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi ile mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı için kurumsal dış değerlendirme sürecinin başlatıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedefleri, hedeflerine ulaşma süreçleri, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıkları, kanıta dayalı şekilde öz değerlendirme raporlarında yer aldı. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek."

- Dış değerlendirme süreci sektörlerle iş birliğiyle yürütülüyor

Sektörleri, eğitim süreçleri gibi okulların kalite denetim süreçlerine de dahil ettiklerini kaydeden Özer, bunun için sektör temsilcileriyle iş birliği protokolleri imzalandığını bildirdi.

Özer, sektörle yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dış değerlendirme ekiplerine, kurumsal dış değerlendirmede kalite güvence sistemi ile ilgili eğitim alan yöneticiler ve öğretmenlerin yanı sıra ilk kez 158 sektör temsilcisi de katıldı. Tüm proje okullarımıza yönelik saha ziyaretleri yapıldı ve kurumsal dış değerlendirme süreci tamamlandı. Bu yılın ekim ve kasım aylarında 264 proje okuluna planlanan saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve dış değerlendirme süreçleri tamamlandı. Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı, kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi."

Mahmut Özer, bu sürece Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, il ve okul yöneticileri, sektör temsilcileri ve öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

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